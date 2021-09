Kroppen er blevet en social markør – og vi vil helt selv bestemme over den

Kroppen italesættes mere end nogensinde før, og mens nogle behandler den som et projekt, der hele tiden skal optimeres, slår andre et slag for større accept af forskellighed. Men hvorfor er krop og udseende i det hele taget genstand for så stort et fokus, og hvor bevæger idealerne sig hen?

Det var måske ikke til at se det, hvis man ikke lige vidste det. Men noget var forandret ved forsiden af magasinet Alt for damerne, da det landede i kioskerne i oktober sidste år. På forsidefotoet kunne man se skuespiller Trine Dyrholm iklædt en stor, lysegrå uldsweater siddende på en stol i det fri. Intet indikerede umiddelbart, at redaktionen forinden udgivelsen havde indført en ”ny politik” for deres forside, der skulle sætte en stoppe for at ”bidrage til et urealistisk kvindesyn”. Ville man finde frem til, hvilke ændringer, den nye politik havde medført, måtte man kigge grundigt. Og dér! Rundt om øjnene, i panden og på halsen af skuespillerinden blev det pludselig klart – for her stod rynker, linjer og tidens tegn frem, præcis som de havde gjort, hvis man havde set hende i virkeligheden.