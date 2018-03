Kunsten giver en ramme til sorgen i en tid uden mange ritualer

Bøger, sange, film og teaterstykker om sorg og død pibler i disse år frem. Vores sorgkultur har stået stille i mange år, men de mange kunstværker om sorgen vidner om, at vi nu prøver at tilpasse os til en forandret sorgkultur, forklarer eksperter

I den biografaktuelle film ”Den nat vi faldt” filmer Cille Hannibal sin mor, i tiden efter at moderen har mistet sin mand. Filmen kommer i kølvandet på en lang række udgivelser om sorg, både på film, bøger, teater og musik. Naja Marie Aidts bog om sin søns død, Maria Gerhardts bog om at være uhelbredeligt syg af kræft, Nick Caves album om sønnens død og Leonard Cohens album om at nærme sig døden er bare få eksempler fra de senere år. Alle behandler den personlige sorg og døden som et uomgængeligt vilkår, der alligevel river tæppet væk under en.