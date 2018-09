Kvinderne, der tog i forvejen

Tre oversete kvindelige kunstnere fra sidste århundrede får nu omsider deres udstilling

Det har ikke været nemt at være kvindelig kunstner op gennem det seneste århundrede. Kvindernes værker blev regnet for sekundære. Det var bare kvinderne, der sådan sad og malede lidt.

Og det arbejde gjorde ikke det store indtryk på den omgivende kunstverden herhjemme.

Det kendte Anna Ancher fra Skagensmalerne til, først en senere tid beundrede og værdsatte hendes malerier, det kendte fynske Anna Syberg til, nu flokkes besøgende om hendes yndefulde billeder, og det kendte surrealisten Rita Kernn-Larsen til.

Hun var født i 1904 og forstod aldrig i sit lange liv (hun blev 94 år), hvorfor den danske ros og omtale og anerkendelse var så sparsom. Men sidste år var hendes surrealistiske malerier udstillet på Peggy Guggenheim-museet i Venedig i mange måneder, og nu har hun fået sin egen anmelderroste udstilling Solo på Gl. Holtegaard i Nordsjælland, og i starten af næste år skal den videre til Kunsten i Aalborg. Så Rita Kernn-Larsen er ikke glemt.

Hun var samtidig med Elsa Thoresen, også hun kendte til at blive overset. Elsa Thoresen?? Hov, der har vi et eksempel til, hun er da vist stadig et temmelig ukendt navn herhjemme.

Elsa Thoresen var god veninde med Rita Kernn-Larsen, og de holdt forbindelsen hele livet, men boede kun få år i nærheden af hinanden. Elsa Thoresen blev født i 1906, og de mødtes omkring arbejdet med surrealistiske værker.

Kunsthistorikeren Johan Zimsen Kristiansen har gennem det seneste års tid været på jagt efter Elsa Thoresens livshistorie og malerier. Og nu får mange flere muligheden herhjemme for at lære hendes kunst at kende på en udstilling først på Gl. Strand i København og senere på Sønderjyllands Museum, hvor hendes billeder vises sammen med værker af Rita Kernn-Larsen og Franciska Clausen. De kendte alle tre hinanden.