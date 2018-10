Ingvar Cronhammar: Lad nåden være synlig, og ti stille med resten

Billedhuggeren Ingvar Cronhammar skal for første gang stå for udsmykning og indretning af et kirkerum. Han vil have magien, roen og det højstemte tilbage i stedet for den ”tant og fjas”, som han mener har bredt sig i den danske folkekirke. Mens han ydmygt glæder sig over nye opgaver, bøvler han dog lidt med trosbekendelsen

Han har haft masser af kvaler på det seneste. Den nye opgave, at udsmykke og nyindrette et kirkerum, er på alle mulige tænkelige måder ”noget helt andet”, som Ingvar Cronhammar kalder det. Og selvom han glæder sig helt vildt og er dybt taknemmelig, ja ydmyg, over at være blevet spurgt, så er den 70-årige billedhugger også ramt af en plagsom tanke om trosbekendelsen og evigheden, der bliver ved med at rumstere.

Han har sat sig ind i sin sorte firhjulstrækker, ”en ægte, udtryksfuld crossover skabt til næsten ethvert landskab”, som Audi beskriver modellen Q5. Og selvom den har masser af hestekræfter og ser ud til at passe perfekt til en kæmpehøj mand med temperament, mavelangt fuldskæg og strithår, så kører Ingvar Cronhammar ikke over 70-80 kilometer i timen. Han fravælger motorvejen til fordel for små snirklede veje i det midtjyske landskab og nyder synet af bløde bakker og uberørt hede og holder ind til siden, hvis en bagvedkørende bil kommer for tæt på. På vej fra hjemmet i vest, i Lundhuse ved Herning, tværs over Jylland mod øst og Ovsted Kirke ved Skanderborg. En hvidkalket middelalderkirke fra 1100-tallet, der som Danmarks tredjehøjest beliggende kirke er et tydeligt troens vartegn i det åbne landskab for den forjagede trafik på E45.

Mange forbinder Ingvar Cronhammar med voldsomme udtryk. Både verbalt og i hans kunst og design. Med hjemstavnen Hernings vartegn ”Elia” som hans nok mest kendte skulptur. I beton, sort stål og uforudsigeligt ildspyende. Men også for hans bestik, inspireret af jagerfly, samt skulpturen ”Camp Fire”, der blev sendt til skrot ved en fejl og netop er blevet genopført. En del vil måske have svært ved at forbinde ham med lyset, roen og en indre samtale med Vorherre.

Men Ingvar Cronhammar har altid været optaget af troen. Siden han som barn voksede op i Sverige i et hjem, hvor man ”aldrig gik i kirke”, til han meldte sig ud af kirken som 18-årig, ”fordi den var for hyklerisk og uærlig. Kold,” som han siger. Og til han igen lod sig døbe i sin sognekirke, Gjellerup Kirke, som granvoksen mand på 56 år. ”For Vorherrres skyld. Ikke forvaltningens.”

Han har det godt med Vorherre, som han siger. Men svært med folkekirken. Derfor var det næsten også helt symbolsk, at opgaven i Ovsted Kirke i begyndelsen kun handlede om en dør. Den skulle udskiftes og have nyt udtryk. Men opgaven udviklede sig, og åbningen ind til kirkerummet blev til idéen om en totaludsmykning og nyindretning af hele kirken, som han nu, i tæt samarbejde med menighedsrådet og arkitekt Anna Mette Exner, arbejder på.

Det er lyset og nåden, der skal fylde rummet, fortæller han, mens landskabet glider forbi bilruderne med efterårsfarver og drivende skyer. Og der skal være fokus på enkelheden ved kirken. Det rene hvidkalkede rum, med middelalderens hvælvinger og ydermure som de centrale, og et samlende gulv uden trin- eller farveforskelle. Derfor skal det kunstneriske udtryk også forenkles – og lysnes. Ingvar Cronhammars idé er at udføre dør, altertavle, knæfald og alterbord samt eventuelt prædikestolen i mat, hvidlakeret aluminium. Kun udsmykket med små fordybninger og gennemboringer, hvor lyset trænger igennem. Nogle kraftigere end andre. På indgangsdøren præcist placeret som stjernerne på den nattehimmel, der var på marken på det tidspunkt, Jesus blev født. Og med stjernebilledet fra opstandelsestidspunktet gjort tydeligt på selve altertavlen. Han har en ven, der er astronom, og har også talt med flere præster om idéen. De mener alle, det kan lade sig gøre at tilnærme sig datidens omtrentlige stjerneparade.

Nu skal det hele lige ”gestaltes”, som han kalder næste fase, og skitserne skal være færdige til foråret. Hvis alt falder på plads, så skulle det være muligt inden for en overskuelig årrække at åbne døren ind til Ovsted Kirke og opleve ”et stringent rum, der giver plads til eftertænksomheden, nåden og lyset”.

Ingvar Cronhammar tror på miraklet. Han tror på Jesu opstandelse. Derfor giver det mening for ham at udstyre altertavlen med tidpunktet for Jesu overvindelse af døden. Og han elsker, at der er et sted, hvor netop magien, miraklet og eftertænksomheden får plads, og ro. Hvis den da ikke bliver druknet i ”fodbold- og spaghettigudstjenester”, som han mener, mange af præsterne i folkekirken har en tendens til at gøre. Efter hans mening gør de dermed tærsklen til kirken ”alt for lav”.