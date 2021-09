Laura turde ikke tale med andre om sin angst: Jeg rettede det hele indad og sagde til mig selv, at jeg var underlig

Det er svært at huske, præcis hvornår det begyndte. Men det var i hvert fald i 9. klasse, og jeg var fyldt 15 år. Angstanfaldet kom som et lyn fra en skyfri himmel. Jeg var vellidt og havde mange venner, som ofte kom hjem til bagedage hos min mor og mig. Jeg klarede mig også godt fagligt med gode karakterer og fik ofte ros fra lærerne for at være inkluderende. Angsten ramte en helt tilfældig dag, jeg kom hjem fra skole. Da jeg trådte ind i vores lejlighed i København, begyndte min krop at ryste ustyrligt. Jeg faldt nærmest sammen på badeværelsesgulvet og græd ustoppeligt. For jeg var jo bange – jeg anede ikke, hvad der skete i min krop. For mig har det altid været lidt underligt at tale om angst som en psykisk sygdom, fordi den for mig har været enorm kropslig. Jeg mærkede angsten i hele kroppen, selvom jeg selvfølgelig ikke vidste, hvad jeg fejlede på det tidspunkt.

