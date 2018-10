Livet bliver bedre med alderen for langt de fleste

Undersøgelser viser, at glæden og tilfredsheden med livet er størst i barndom og alderdom, skriver Birgit Meister i seniorklummen

Der er godt nyt om at blive gammel. De fleste ældre fungerer nogenlunde, som de har gjort hele livet. Småskavanker må man regne med, tingene går måske lidt langsommere end tidligere, og briller og høreapparater kommer i brug som naturlige hjælpemidler. Men langt de fleste ældre trives godt i det, nogle har kaldt den tredje alder.

”Jeg orker ikke læse om at blive gammel,” sagde min gamle tante Karen altid.

Hun blev næsten 101 år – for, som hun tilføjede:

”Jeg ved alt om det!”.

Det lyder overbevisende, men det er alligevel en god idé at lægge mærke til, hvis noget ændrer sig, og det kan nu være meget godt at vide, hvad der sker med kroppen, når den ældes, for dels er der noget, man selv kan gøre for at mindske eller forebygge aldersforandringer, dels er der symptomer, der kræver et professionelt blik, for eksempel fra egen læge.

Sanserne spiller en vigtig rolle for alle, og der er fem: syn, hørelse, smagssans, lugtesans og følesans.

Og når man siger ih, hvor smager det dejligt, så er det, fordi man kan smage, dufte og føle i munden. Og når man kan bevæge sig sikkert rundt og holde balancen, så skyldes det et samspil af det, man ser, hører og føler med hele kroppen.

Både som bilist, cyklist og fodgænger er det vigtigt, at man kan opfange for eksempel råb eller en bremselyd. Omkring 800.000 danskere har nedsat hørelse i en eller anden grad. Man får ikke et nyt øre, når man får et høreapparat, har en klog læge sagt, og mange skal lige vænne sig til, at lydene kan være lidt anderledes, men de fleste finder, at det er umagen værd.

Nedsat syn indfinder sig oftest tidligere end nedsat hørelse. Nogle har brug for læsebriller allerede i 40-50-årsalderen. Og det kan også være en god idé at tænke over, om belysningen kan forbedres i hjemmet. Stærkere lys gør læsning og for eksempel håndarbejde nemmere at have med at gøre.