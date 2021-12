Louise var tvangsindlagt: Det har traumatiseret mig, men formentlig også reddet mit liv

Under sine tvangsindlæggelser har Louise Kirk været udsat for megen tvang, der kunne være undgået, mener hun. Hvis bare personalet havde haft tid til at tale med hende

I september sidste år tog Louise Kirk en overdosis medicin. Det var langt fra første gang, hun gjorde det, ligesom det langt fra var første gang, at politiet efter en bekymret opringning fra hendes mor, hentede hende og kørte hende til akutmodtagelsen på Viborg Sygehus. Derimod var det første gang, at den 33-årige kvinde valgte at kæmpe fysisk imod, da lægen ville give hende den nødvendige modgift, der skulle sikre, at hun ikke døde af sin overdosis.