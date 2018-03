Luk din Facebook, inden du dør

Journalist Henrik Hoffmann-Hansen mistede for fem år siden sin mor, og selvom han af flere omgange har henvendt sig til Facebook for at få lukket hendes profil på det sociale medie, er det stadig ikke sket

Min mor døde for snart fem år siden. Hun var oppe i årene og havde haft flere alvorlige sygdomme, så helt uventet var det ikke, men at miste sine forældre er trist. Det har det i hvert fald været for mig. Som efterladt sørger man, men man har også nogle praktiske ting at løse. Begravelse, kontakt til myndigheder, skifte, afmelding af diverse abonnementer, oprydning af bolig og så videre. Der kan være mange ting.