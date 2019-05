Maria Krabbe Hammershøy, der er nyudnævnt generalsekretær for den katolske kirkes humanitære nødhjælpsorganisaton Caritas, har altid haft de svageste for øje, hvad enten hun arbejder i forlagsbranchen eller med udviklingsprojekter i Afrika. Efter en barndom, hvor troen stort set var usynlig, blev hun for 20 år siden døbt ind i den katolske kirke, og siden har troen og fællesskabet i kirken været en central del af hendes liv