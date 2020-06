For halvandet år siden måtte Jesper Buhl køre sin hustru på plejehjem. Det var en meget svær beslutning, men alzheimer har fjernet den kvinde, der var engang, og som han elskede over alt på jorden. Først for nylig indså han, at han siden har levet i ruinerne af det tabte. Så nu har han ryddet op og gjort plads til en ny kærlighed i sit liv