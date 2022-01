Med alderen følger usynlighed. De yngre mangler modet til at se de ældre

Da Ivar Brændgaard og hans hustru for en del år tilbage deltog i Danske Kirkedage i Viborg, havde de en af dagene taget hans svigermor med, der dengang var i begyndelsen af 80’erne. Hun havde nydt det, men på vej hjem fik de aftalt med hende, at det nok var bedst, at hun blev hjemme og hvilede sig næste dag. Familien hentede derfor ikke den ældre dame næste dag, men kørte selv direkte til Viborg. Da de kom frem, stod Ivar Brændgaards svigermor der imidlertid og ventede på dem – hun havde selv taget en taxa fra Holstebro til Viborg.