Med klassisk musik i Vor Frue Kirke sender han overskud og tanker til kvinderne på gaden

Siden 2007 har 45-årige Thomas Hovaldt frivilligt brugt, hvad der svarer til et lille deltidsjob på at tiltrække nogle af Europas bedste klassiske musikere til Danmark ved juletid. Formålet? At samle ind til kvinderne på gaden