Mellem Liv og Ord: Brian Holm har brugt sin manglende selvtillid som drivkraft i livet

Brian Holm kunne være blevet verdensmester. Hvis han altså havde haft noget mere selvtillid.

Det fortæller sportsdirektøren og den tidligere professionelle cykelrytter i det seneste afsnit af podcasten ”Mellem Liv og Ord”. Men så alligevel:

”Manglen på selvtillid var måske også noget godt. For det gav måske lidt et drive,” siger han.

Klik på lydikonet under billedet for at høre Brian Holm fortælle om, hvordan mindreværdsfølelsen gennem livet dels har været en hæmsko, men dels har været med til at motivere ham. Og om hvordan kræftsygdommen forandrede ham for evigt.