Michael Dyrbys undskyldning for seksuelle krænkelser ses som "halvhjertet". Hvornår er en undskyldning troværdig?

Chefredaktør Michael Dyrbys undskyldning for seksuelle krænkelser anses af kritikere for at være halvhjertet. Både krænkere og MeToo-bevægelsen kan lære af det kristne skriftemål, mener sognepræst