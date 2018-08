Adrian Adler Petersens forældre var stofmisbrugere, og drengen kom til at vokse op hos sine bedsteforældre, kunstnerparret Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen. Det blev en opvækst mellem to yderpoler i samfundet. I en dokumentarserie på P1 har han prøvet at finde ud af, hvad der skete, da hans far blev fundet død i en kælder i Svendborg