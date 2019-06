Hassans demente mor har boet på plejehjem i mere end to år nu, selvom der inden for islam er tradition for at passe de ældre i hjemmet. Mange muslimer fra de yngre generationer har dårlig samvittighed over at tage valget om at få professionel hjælp, men sådan bør det ikke være, så længe der er en god grund til tilvalget, siger imam