I 1995 blev Netra Sommer adopteret fra et børnehjem i Indien til et parcelhuskvarter på Fyn. Men sidste år valgte hun juridisk at få ophævet adoptionen og dermed skære alle bånd til sine adoptivforældre. Jeg har store dele af mit liv følt, at jeg var sat i verden for at opfylde et behov, siger Netra Sommer