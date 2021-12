Os, der holder jul alene. Vi har også en ”rigtig” jul

I juletiden er der ikke noget lettere end at komme til at føle sig forkert, skriver sognepræst Annemette Kamp Nielsen

N ogle af de mest tabubelagte ord, man kan sige i denne tid, er ordene: ”Jeg skal holde jul alene.” Man fornemmer straks, at den, der uforvarende kom til at spørge til ens planer for juleaften, fortryder sit spørgsmål. Når man tager mod til sig og siger det, som det er, at man skal være alene, bliver man mødt med forlegenhed, øjne der flakker og et ”nå, men jeg skal vist også videre...”. Det er synd på så mange planer.