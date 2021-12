På en måde er alt nyfødt for mig. Der er et slør, som er blevet hevet til side

F or fem år siden begyndte komikeren, manuskriptforfatteren og instruktøren Casper Christensen i terapi. Da terapeuten sad over for ham med sin blok og spurgte, hvad han egentlig ville have ud af terapien, sagde han, at han længtes efter ro.