Prins Henrik grundlagde sit livssyn i Østen

Som ung blev prins Henrik optaget af østlig moralfilosofi. Han så ikke nogen konflikt mellem konfucianismen og kristendommen

Læser man i Kristeligt Dagblad fra efteråret 1966, kan man følge, hvordan pavens daværende repræsentant i Danmark, Bruno Heim, gerne så, at grev Henri de Monpezat forblev i den katolske kirke som prins af Danmark. Vatikanets udsending ønskede, at den kommende prins af Danmark kunne leve i et økumenisk forhold til sin hustru, svigerfamilien og sine nye landsmænd. Som bekendt forlod Henri de Monpezat kort før sit bryllup den romersk-katolske kirke. Han mente, at det var forventeligt, at et statsoverhoveds familie bekendte sig til samme tro.