Psykiater: Vi skal bekæmpe psykisk sygdom, lige så ambitiøst som vi bekæmper kræft

En psykose kan være udløst af en betændelse i hjernen og kræve en hel anden medicin, end patienter får i dag, siger psykiater Merete Nordentoft. Hun håber, at man 50 år fra nu vil se helt anderledes på psykiske lidelser og årsagerne til dem

Man kan se det på en scanning af hjernen, når en psykotisk person hører stemmer: Hørebarken er aktiveret. Men hvordan kan hjernen behandle en lyd, der ikke er virkelig?

Professor og psykiater Merete Nordentoft synes, at det er ”forunderligt” at se på, når processerne i hjernen går galt, og den producerer de mest fantastiske vrangforestillinger under en psykose.

Og det leder hende til det spørgsmål, hun beskriver som psykiatriens største udfordring i dag:

”Hvorfor bliver man psykotisk eller psykisk syg på anden vis. Hvilke mekanismer i hjernen er det, der bliver fejlstyret? Det ved vi alt for lidt om,” siger hun, som er aktuel med en lille bog, men med en stor titel:

”Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri” hedder den.

Det er en folkefortælling, at psykiatrien i Danmark er underdimensioneret, og at tilbuddene til personer med psykiske lidelser ofte er utilstrækkelige. Men i sin bog pointerer Merete Nordentoft, at problemet stikker dybere end det.

For hvordan kan man sikre den mest effektive behandling af lidelser, man faktisk ikke forstår?

”Psykiatriens allervigtigste udfordring er, at årsagsforhold og sygdomsmekanismer for mange af de forskellige psykiske lidelser ikke er afklaret. Det er endnu ikke lykkedes at knække koden og præcis forstå, hvorfor nogle bliver psykisk syge, mens andre ikke bliver det,” skriver hun.

På døren foran hendes kontor på Gentofte Hospital hænger et ark papir i et plasticchartek med et citat fra en såkaldt psykiatrisk patient. Der står:

”Var til tandlægen i dag. Regelmæssigt tandeftersyn. Det gør mig jo ikke til TANDPATIENT. Engang gik jeg ofte, til tider akut, på distriktpsykiatrisk center. Som PSYKIATRISK patient.”

Udsagnet udstiller den forskel, der er i opfattelsen af en patient, som har en lidelse, der udelukkende vedrører kroppen, og ham eller hende, som fejler ”noget i hovedet”. Men hovedet er en del af kroppen, er Merete Nordentofts pointe, og forstod man bedre, hvordan psyken også er biologisk, kunne det føre til langt mere effektiv behandling, end man har i dag.

Tag nu psykosen. En psykose kan fremkaldes kunstigt, for eksempel med hash eller amfetamin: Personen begynder at se syner eller føler sig forfulgt. Psykoser kan også holdes nede med medicin; psykotiske patienter får en af flere former for behandling med dopamin, der hæmmer dannelsen af indtryk. I dag har man kortlagt 260 gener, som er signifikant anderledes hos mennesker med psykose.

Man ved altså, at sandsynligheden for at udvikle en psykose er styret af mange gener og ikke kun ét enkelt, ligesom det i øvrigt er tilfældet med en persons højde.

Og netop højde er en god sammenligning. For man vokser sig ikke stor uden de rette gener, men heller ikke, hvis man ikke får nok at spise. På den måde fletter biologiske og miljømæssige faktorer sig ind i hinanden og afgør, om man bliver høj, lav – eller psykotisk.

”Personer, som har haft en psykose, spørger blandt andet om, hvor længe de skal tage medicin. Jeg ville bedre kunne svare, hvis jeg vidste mere om, hvorvidt en bestemt patients psykose var udløst af en biologisk grundsårbarhed eller af udefrakommende stressfaktorer,” siger Merete Nordentoft.