Psykolog: Forældre svigter deres børn i den digitale verden

Sociale medier og hektiske computerspil kan være en del af forklaringen på, at så mange børn og unge er i mistrivsel. Mens vi taler om, hvor galt det kan gå, skulle vi hellere sørge for at blive en del af vores børns digitale liv, mener bogaktuel psykolog Ulla Dyrløv

I sin psykologpraksis møder Ulla Dyrløv mange børn med fysiske problemer. De fortæller, at de har ondt i maven, ondt i hovedet, er stressede, angste, lider af depressioner.

”Og selvom der også er andre årsager, skyldes det i høj grad, at de er for meget på skærmen og for lidt sammen med rigtige mennesker. Jeg ser børn, der er ensomme, og som selv udtrykker, at de er afhængige og savner regler omkring brugen af skærm,” siger hun.

Ulla Dyrløv er psykolog, forfatter, foredragsholder og kendt fra tv-programmer som ”Ingen styr på ungerne”, ”Aldrig for sent” og ”Petra elsker sig selv”. Gang på gang møder hun børn, der har set noget, de ikke burde have set på deres tablet eller i tv. Børn fortæller, at de savner deres mor og far på trods af, at de er i samme rum. Børnene savner, at forældrene er mentalt til stede og ikke sidder med næsen nede i deres telefoner. Og børnene nævner entydigt samvær med forældrene som det, der gør dem gladest.

Hun har arbejdet med børn og unge i mere end 18 år og har endnu ikke mødt et barn, der siger, at det bedste, de ved, er at sidde alene med deres digitale skærme. Og tendensen er stigende, påpeger Ulla Dyrløv. Forældre har opgivet at være forældre, når det gælder deres børns brug af skærme. Tablets, mobiltelefoner, tv-streaming og computerspil opererer på mystisk vis under forældreradaren. Og på trods af at forældrene er bevidste om deres utilstrækkelighed som dem, der har ansvaret for børnenes udvikling og trivsel, trækker forældrene på skuldrene, bilder sig selv ind, at børnene er så glade for deres skærm, joker endda lidt med, at de kommer til kort, fordi børnene jo er eksperter på det digitale. Det viser sig også ofte, at forældrene, der skal vise vejen og fungere som rollemodeller, selv har svært ved at styre forbruget.

”Det bekymrer og undrer mig. For børnene er forældrenes ansvar. Hverken store eller små børn kan selv overskue konsekvenserne af enten for tidlig brug af skærm eller for meget brug af skærm. Til nybagte forældre og til forældre med børn eller teenagere, der har sovet i timen om digital coaching og dannelse, har hun skrevet bogen: ”Få styr på dit barns digitale verden”, der netop er udkommet.

”Det er din pligt som forælder at tage styringen og guide barnet gennem barndommen – også og måske især, når det er gennem det uoverskuelige digitale landskab. Som forældre går vi forhåbentlig op i børnenes skole, venner, sport og sundhed. Men vi skal også gå op i deres digitale liv. Vi har forhåbentlig lært vores barn trafikreglerne, inden vi sender dem ud på cykel alene. På samme måde må vi lære dem de digitale spilleregler. Og ligesom vi beskytter vores barn mod overgreb og traumatiserende oplevelser, skal vi også beskytte vores barn på nettet. Vi lader vores børn i stikken, når vi udleverer tablets, computere og mobiltelefoner, lukker døren ind til børneværelset og overlader dem til sig selv.”

Løsningen er ikke at slukke, understreger Ulla Dyrløv.

”Så vil et barn føle sig krænket, misforstået og overset. Og det forstærker blot distancen mellem barnet og den voksne. Det nytter heller ikke noget at udskamme, bebrejde eller appellere til barnets egen fornuft: ’Nu har du godt nok siddet der alt for længe, tror du ikke, at det er en god idé at holde en pause nu, du har trods alt spillet Hero i tre timer.’ Og det nytter ikke noget at være konfronterende i sin facon: ’Stop med at spille, nu vil jeg gerne tale med dig!’. Det virker ikke på børn. Det har det aldrig gjort”.

Hun oplever, at mange forældre klager over, at deres børn har lukket dem ude.

”Det er paradoksalt, for det er forældre, der selv har lukket sig ude. Det er aldrig for sent at blive lukket ind i barnets digitale univers, men man skal gå nysgerrigt og ikke anklagende til værks, især hvis man i årevis har svigtet sin forældrerolle,” forklarer Ulla Dyrløv.