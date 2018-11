Psykolog: Jeg har svært ved at vinke farvel til bilen og flyveturen til udlandet

Både som psykolog og menneske er Mattias Stølen Due blevet bedt om at holde på hemmeligheder, som han har ment, andre også har haft krav på at vide

Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma?

Forleden modtog jeg en bog i gave, som jeg havde i forvejen. Det var tydeligt, at min ven havde glædet sig meget til at give mig gaven. Og da jeg så blev spurgt til, om jeg havde bogen i forvejen, blev jeg i tvivl om, hvad der var i orden at sige. Jeg blev i høj grad fristet til at sige nej, fordi jeg ikke havde lyst til at slå hans begejstring ihjel. Jeg endte dog med at tale sandt, selvom jeg godt kan komme i tanker om andre lignende eksempler, hvor jeg har stukket folk en hvid løgn eller på en anden måde har forsøgt at komme udenom. Det var et dilemma mellem sandhed og ønsket om at skåne andre.

Hvad er det største etiske dilemma, du har stået i?

Både som terapeut og menneske er jeg blevet bedt om at holde på hemmeligheder, som jeg egentlig har ment, at andre også har haft krav på at vide. For eksempel er jeg blevet betroet pars utroskab, hvor jeg har haft en relation til begge personer i forholdet. I terapeutstolen har jeg klare retningslinjer for, hvordan sådan en situation skal forvaltes, mens det kan være langt mere mudret i den private sfære. Jeg synes principielt, at man skal leve op til den tillid, der bliver vist, når man bliver tildelt en hemmelighed. Men jeg synes også, at man skal have andre menneskers trivsel in mente, når man får ting at vide, som kan være skelsættende. Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige at gøre i sådan en situation. Den mest konstruktive løsning må vel være at udfordre den pågældende person til selv at fortælle sandheden.