Reham Abu Rashed er nået langt, siden Kristeligt Dagblad besøgte hende i et dansk asylcenter i 2015. Hun har læst til diplomingeniør i to år og skal på udveksling til England, og så drømmer hun om at tage en ph.d. ”Jeg vil gerne gøre op med forestillingen om, at det går syriske flygtninge dårligt,” siger hun