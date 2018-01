Vi har mistet respekten for autoriteterne – og det er de selv skyld i

Vi svømmer desorienteret rundt i kølvandet af 1960’ernes oprør mod autoriteterne og følger ofte vores egne fornemmelser for, hvad der er ret og rimeligt. Men vi har brug for fælles autoriteter, siger samfundsforskere

Danskerne er et uhøjtideligt folkefærd med en sund skepsis over for autoriteter og humor nok til at pille dem ned, der bliver for høje i hatten. Sådan kan man godt formulere det, mener antropolog Bodil Bjerring, Aalborg Universitet, som forklarer, at vores skepsis over for autoriteter skyldes, at vi, til forskel fra for eksempel Sverige, har holdt fast i de små enheder i samfundet.

”Vi er stadig små selvstændige – om ikke erhvervsdrivende – så i hvert fald mennesker. Derfor ser vi også protester, hver gang der nedlægges en landsbyskole. Den der med, at ’de skal ikke tro, de skal bestemme’ findes i mange af os. Hvor ’de’ står for autoriteterme, eliten – og København,” siger hun.