Sådan udkommer Kristeligt Dagblad mellem jul og nytår

Her kan du orientere dig i Kristeligt Dagblads udgivelser af aviser og digitale magasiner i juledagene

Julen nærmer sig for de fleste, og det gælder også hos Kristeligt Dagblad. Men det betyder ikke, at abonnenter må undvære læsning i julen. Tværtimod. I den kommende tid vil der udkomme en række digitale aviser magasiner på de dage, hvor avisen ikke udkommer. Her er et overblik over juledagenes udgivelser:

Lillejuleaftensdag den 23. dec. – Avisen udkommer

Juleaftensdag den 24. dec. – Avisen udkommer ikke

Juledag den 25. dec. – Digitalt magasin udkommer

Anden juledag den 26. dec. – Digitalt magasin udkommer

Søndag den 27. dec. – Årets sidste SøndagsKryds udkommer

Mandag den 28. dec. – Avisen udkommer

Tirsdag den 29. dec. – Avisen udkommer

Onsdag den 30. dec. – Avisen udkommer

Nytårsaftensdag den 31. dec. – Avisen udkommer ikke

Nytårsdag den 1. jan. – Digitalt magasin udkommer

Krydsord og de digitale magasiner udkommer i Kristeligt Dagblads app og på www.k.dk/e-avis​