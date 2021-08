Sædbankerne markedsfører sig over for unge som alternative og attraktive studiejobs. Oliver Kløvdal har gennem årene tjent tusindvis af kroner, da han er en efterspurgt donor

Det med at donere sæd begyndte egentlig lidt som en spøg for Oliver Kløvdal. Han gik i gymnasiet og var lige fyldt 18 år. Sammen med syv-otte andre drenge fra sin klasse besluttede han sig for at tage forbi en af Aarhus’ sædbanker.