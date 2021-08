Sankt Joseph Søstrene solgte deres hovedsæde i København. Nu er der lavet seniorbofællesskab og stort plejehjem. Og søstrene har fået lov til at vende tilbage

Sankt Joseph Søstrenes sidste mission: at vende hjem

Søster Marianne Bode ved ikke helt, hvad hun skal forvente, da hun torsdag eftermiddag i denne uge står i den kirke, der har været hjertet i hende og hendes medsøstres ordensliv. Hvor der engang var kirkebænke, er der nu sat borde op, og snakken går over kaffekopper og kransekage, men løfter man blikket, kan man lade øjet hvile på Kristus, som er gengivet på Gustave Ladons glasmalerier i et af de gotiske vinduer. I mere end 100 år har Sankt Joseph Søstrene haft kloster her på Strandvejen i København, lige før Østerbro bliver til Hellerup.