Sanne Cigale tager gerne imod din mørkeste hemmelighed. Men hun kan ikke tilgive dig

I snart tre år har folk delt alt fra små hemmeligheder til deres inderste, mest skamfulde mørke med Sanne Cigale Benmouyal. Det har været en lærerig rejse for journalisten, og den fortsætter nu i et radioprogram på P1

"Jeg elsker min datter mere end min søn."

Nogen har efterladt en hemmelighed på den altid åbne telefonsvarer. Flere følger efter:

"Jeg er jaloux på min søsters graviditet."

"Da jeg var barn, kom jeg til at slå min hamster ihjel."

”Jeg skammer mig over min ufaglærte mand.”

"Jeg føler mig ensom."

En efter en tikker hemmeligheder ind - næsten altid om aftenen og natten når mørket kryber ind, og sluserne åbnes. Nogle lyttere ringer endda og taler med Sanne Cigale, når hun er live i radioen:

"Jeg har slået min mand ihjel."

”Som journalister vil vi jo rigtig gerne helt ind i folks sind, og det her en god mulighed for at prøve at forstå andre mennesker. Man får lige lov til at åbne og se, hvad der foregår i deres hoved.” Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

I mere end to år har Sanne Cigale delt andres hemmeligheder med sine følgere. De ting, som man ikke siger til andre ud af skam, frygt eller simpel praktikalitet, kan man sige eller skrive til Sanne Cigale. Hun forholder sig ikke til det, man fortæller hende, men deler det i anonymiseret form på sin Instagram-profil - og nu også i programmet "Hemmeligheder" på P1. Hver torsdag kan man være med, når hun, radiovært Anders Lund Madsen og en ugentlig gæst lytter til indsendte hemmeligheder som dem, der indledte denne tekst.

Sanne Cigale nævner selvmord, utroskab, seksuelt misbrug og uheldige, uforsætlige drab på kæledyr som nogle af de emner, hun ser flest af blandt de mange bidrag. Men der er bestemt også plads til andre, mere ”lette” hemmeligheder i programmet. Som Pia Kjærsgaard (DF), der fortæller, at hun ikke har sko på, når hun sidder i formandsstolen i Folketinget. Det behøver ikke handle om, at man har slået nogen ihjel. Dén hemmelighed vender vi i øvrigt tilbage til senere.

Flere gange i radio-programmet slår Sanne Cigale konceptet på plads med et par regler om, hvad programmet i hvert ikke er. Folk skal ikke ringe til hende med de forkerte forventninger. Programmet er ikke en ”stikkerlinje”. Man kan ikke ringe ind og sladre om andres hemmeligheder - kun dele ens egne. Det er heller ikke en skriftestol, så man skal ikke forvente tilgivelse eller syndsforladelse:

”Når man sætter sig ned hos en katolsk præst, så går jeg ud fra, at man er ude efter en eller anden form for forløsning. Der kan man komme ind, bekende, og så er der nogen, der siger: ’Du er et godt menneske, Poul, det skal du ikke tænke på. Sig den her bøn fem gange, så går det nok’. Det kan Anders og jeg ikke på nogen måde. Vi er hverken psykologer, præster eller rabbinere. Vi er ingenting, og det er slet ikke det, vi er her for. Vi er her kun for at tage imod. Du skal ringe ind for din egen skyld,” siger hun.

Og det er der mange, der gør. Ringer ind, selvom der ikke gives nogen løfter om forløsning. Sanne Cigale har nogle bud på, hvorfor folk lytter til hendes program. Man kan nok ikke komme udenom en vis fascination af sladder og lysten til at snage i andre folks sager. Men hvorfor har så mange lyst til at hænge deres mest beskidte undertøj ud til offentligt skue - anonymt eller ej? Dét tænker hun ofte over.

”Kender du ikke det, at hvis man siger en hemmelighed til nogen, så føles det mindre ensomt? Det tror jeg, er en stor del af det. At man kan komme af med en byrde og fordele den ud på alle os andre, så vi på en eller anden måde er flere til at bære. Og så tror jeg også, en stor del af det er, at man slet ikke står til regnskab over for os. Hvis man fortæller en hemmelighed til nogen, man kender, så får man en reaktion, og folk vender tilbage. Man skal være klar til at møde deres blik igen og klar til at give en opdatering. Når man fortæller noget svært til andre, så kan man se det i deres øjne. Det kan være så hårdt. Så sidder man der og bliver kigget på med store øjne. Hos os får du muligheden for bare at aflevere noget og aldrig beskæftige dig med det igen. Det kan jeg sagtens se en mening i,” siger hun og griner lidt, inden hun fortsætter:

”Der er sikkert også nogle, der bare godt kan lide opmærksomheden, og det er også fair nok.”

Ligesom hun ikke kan tilbyde syndsforladelse, vil hun heller ikke komme med løsninger til eventuelle problemer, som folk kan finde på at sende ind. Det er ikke det, hun er der for, siger hun. Faktisk er hun lidt modstander af tanken om, at ting ”altid skal løses”.

”Det skal vi ikke her. Vi lytter bare, selvom det måske irriterer folk, at vi lader ting ligge. Det er noget, folk generelt har svært ved i dag, synes jeg. At lade ting ligge. Jeg tror, det er derfor, at mange har noget, de ikke siger til dem, de kender.”

Derfor svarer Sanne Cigale næsten aldrig på de indsendte hemmeligheder, og hun beskytter bidragernes identitet uanset hvad. Med til det hører, at hun ikke udadtil forholder sig til det, hun får fortalt, også selvom det er svære ting - og også selvom det i enkelte tilfælde er fra nogen, hun kender personligt. Hun kan sagtens reagere på dem - nogle hemmeligheder får hende til at græde, men hun kommer aldrig til at stoppe folk ved kaffeautomaten for at følge op på noget, de har sendt hende i fortrolighed.

”Jeg kunne aldrig finde på at bryde den usagte kontrakt, jeg har med folk. Jeg vil aldrig gå hen til en kollega og sige ’hey, det her du skrev i går, var det et råb om hjælp?’. Folk må selv tage det første skridt.”

Kan man virkelig det? Holde sig væk?

”Det er jeg nødt til. Konceptet dør, første gang jeg bryder kontrakten. Det er da fristende at skrive tilbage til folk. Nogle gange bliver jeg nysgerrig, ikke kun fordi jeg er journalist, men som menneske. Vi vil jo gerne vide mere og spørge og spørge, og det bliver aldrig nok. Men jeg har aldrig gjort det, for der skal kun én gang, så er kontrakten brudt.”

Lidt senere i interviewet trækker Sanne Cigale alligevel ordet ”aldrig” lidt tilbage. For hun har svaret dem, der har skrevet ind med selvmordstanker - et af de hyppigste temaer i hendes indbakke – for at sende dem videre til nogen, der kan hjælpe. Det kan Sanne Cigale ikke selv, for ligesom hun ikke er rabbiner, er hun heller ikke psykolog. Heller ikke, når folk ringer ind live i radioen og fortæller, at de er blevet udsat for et overgreb.

”Vi i studiet reagerer jo ikke hurtigere, end I gør derhjemme, og vi kan ikke nå at reagere anderledes end I andre, når vi hører de her ting for første gang. Det kan være svært at håndtere live. Hverken Anders eller jeg kan gøre noget for at lindre folks smerte. Hvis du har været udsat for et overgreb, så ændrer det ikke på noget, at du ringer ind. Men mange skriver til os bagefter, at det har været rart for dem at kunne sige tingene højt.”

Er det ikke hårdt? Både at være modtageren i den anden ende, men også at holde sig fra at følge op på ting? Især når det er nogen, du kender?

”Jo. Men det er ligesom, hvis man ved noget, man ikke burde, om sin venindes kæreste. Man gemmer det et bestemt sted. Man efterlader de her ting et sted indeni, som man ikke åbner ind til. En sti, som man ved, man ikke skal gå ned ad. Det kan man godt beslutte sig for, og det gør jeg med det her. Et par enkelte gange har det ikke været muligt - ikke fordi jeg kendte dem, der sendte hemmeligheden, men fordi der er nogle hemmeligheder, der er meget hårde.”

Som eksempel på det sidste nævner hun især én, der har gjort et særligt stærkt indtryk på hende. Det var en person, som skrev for at beskrive et meget detaljeret selvmord, som vedkommende havde tænkt sig at begå.

”Det var så præcist og detaljeret, og da overvejede jeg faktisk, om jeg skulle lægge hele projektet ned. Jeg tænkte, at jeg jo ikke kunne sidde med den slags. Hvad skulle jeg gøre her? De fleste, der skriver ind med selvmords-tema, skriver løse tanker om, at de ikke har lyst til at leve mere. Det her havde en vanvittig detaljegrad, og det var meget svært for mig at forholde mig til.”

Menneskeligt eller hvordan?

”Nej, nej, jeg er slet ikke vigtig i den her sammenhæng. Jeg var fuldstændig fortabt – skulle jeg ringe til politiet? Det kunne jeg ikke, for jeg vidste ikke, hvem personen var, eller hvor vedkommende boede. Skulle jeg sætte et større detektivarbejde i gang og forsøge at finde personen og vedkommendes familiemedlemmer? Jeg følte, jeg havde et ansvar, men det har jeg jo ikke. Folk begår selvmord, hvis de vil det. Men jeg fik gjort alle de ting, jeg følte, jeg var forpligtet til og forsøgte at sende personen videre.”

Dén hemmelighed blev ikke offentliggjort. For Sanne Cigale var bange for, at den ville inspirere andre. Og den fik hende til at overveje, om projektet virkelig kunne bære, at det er hende, der er modtageren, når hun ikke er uddannet til den slags samtaler. Bag scenerne er der da også mange overvejelser omkring programmet, og hvad man gør, hvis nogen en dag ringer fra kanten af en bro. Og så er der naturligvis også spørgsmålet om, hvad man gør, den dag en mordtilståelse rammer æteren.

”Jeg har slået min mand ihjel.”

I et af de første afsnit ringede en kvinde ind, fordi hun syntes, at de hemmeligheder, der var med i programmet, var for kedelige. Hun havde noget lidt mere saftigt at fortælle: Hun havde slået sin mand ihjel. Hun ringede dog ikke for at fortælle, at han lå begravet i baghaven - for kvinden var allerede dømt og havde udstået sin straf. Hemmeligheden lå i, at hun efter sit fængselsophold var flyttet til en lille by for at starte på en frisk. Og her kender ingen naboer, venner eller bekendte til hendes fortid.

Skulle der en dag ringe nogen ind med en tilståelse, som ikke inden er blevet hørt af politi og domstole, er det en lidt anden situation og en af de ting, som Sanne Cigale og resten af holdet bag programmet forsøger at forberede sig på, for man kan aldrig vide. Og gråzoner er der mange af - både juridisk og etisk.

"Jeg er blevet bedre til at tænke over, om det, jeg tror, er hemmeligt i mit eget liv, ikke bare burde siges højt," fortæller Sanne Cigale Benmouyal. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Selv skal Sanne Cigale tænke lidt over, hvad det er, der udover ”sladder-fascinationen” har fået hende til at bruge flere år på andres hemmeligheder. For at kunne svare, deler hun sin egen lille hemmelige drøm: Hun har altid gerne villet være psykolog. I stedet blev hun journalist. Og der ligger lidt ”sjælefiskeri” i begge dele, siger hun:

”Som journalister vil vi jo rigtig gerne helt ind i folks sind, og det her er en god mulighed for at prøve at forstå andre mennesker. Man får lige lov til at åbne og se, hvad der foregår i deres hoved.”

Der er også en læring. I 2018 fortalte Sanne Cigale Kristeligt Dagblad, at en af de ting, der gør hendes liv rigere, er indsigt. At det er befriende, når hun får muligheden for at se nuancer og forstå en situation på en anden måde. En anden hemmelighed, der har gjort et stort indtryk på hende, var en, der i dén grad åbnede en dør ind til en verden, som hun ikke anede eksisterede. En tidligere kræftpatient skrev for at fortælle, at hun faktisk savnede at være syg, fordi sygdommen havde medført så meget omsorg fra hendes omgivelser. Hun savnede, at nogen tog sig af hende. Da det blev delt på Sanne Cigales Instagram-profil, var der mange, der reagerede og kunne genkende følelsen.

”Her var noget, som jeg slet ikke vidste eksisterede, og noget, som virkelig er værd at tale om. Jeg tror, at folk som mig, hvor en blindtarmsbetændelse måske er det værste, vi har oplevet, har svært ved at forholde sig til det. Men det giver da virkelig god mening, når man tænker over det, og det er en af de hemmeligheder, der har bidt sig fast i mig. ”

Arbejdet med andres hemmeligheder har også ændret Sanne Cigales forhold til hemmeligheder i hendes eget liv. Mest af alt er hun begyndt at tænke over, hvad en hemmelighed egentlig er. Og om det virkelig er nødvendigt at have dem.

”Man samler jo hele tiden hemmeligheder op, men jeg er blevet bedre til at tænke over, om det, jeg tror er hemmeligt, ikke bare burde siges højt. Burde blive delt med nogen. Især de her små hemmeligheder, som måske er startet som små løgne på en arbejdsplads for eksempel. Vi går tit og dækker over ting i stedet for bare at få dem sagt. Og den type hemmeligheder bliver større og tungere med tiden.”

Hun nævner et eksempel fra indbakken: En person fortæller, at vedkommende læser sin kærestes beskeder på hans telefon i smug, når han er i bad.

”Hvad nu, hvis de her to talte sammen, og afsenderen fik fortalt sin kæreste, at vedkommende altså er usikker på nogle ting. Hvis personen sagde det, så tror jeg ikke, de ville gøre det igen. Man fik taget snakken og fik muligheden for at komme af med det. Eller også ville de gå fra hinanden, og det kunne da også være, at det var en god ide. Under alle omstændigheder ville de komme videre.”

Har du selv en hemmelighed, du tør dele med mig og læserne?

”Nej, for så bliver det en lam hemmelighed, og det gider jeg ikke. Hvis jeg skal give af mig selv i den her sammenhæng, skal det være en stor, saftig bøf, og det ville være dumt for mit radioprogram, hvis jeg lagde den her hos dig i stedet for i mit eget studie. Og jeg synes i øvrigt, jeg har taget min del, jeg behøver ikke mere medieopmærksomhed,” siger hun og henviser til forrige efterår. Dengang blev et andet program, hun arbejde på hos P1, lukket ned efter afsløringer om, at en af hendes mandlige medværter havde opført sig krænkende og grænseoverskridende over for især kvinder. Efter afsløringen oplevede Sanne Cigale spekulationer og henvendelser med en form for kollektiv mistænkeliggørelse fra andre medier, som hun måtte afværge ved at udtale, at hun ikke ville tages til indtægt for, hvad en kollega havde gjort. Hele sagen har fået hende til at holde kortene tæt ind til kroppen.

”Jeg er alt for sårbar til at skulle dele af mig selv lige nu."

Har du et godt råd til andre, der går og bærer på noget?

”Næsten alle hemmeligheder har det bedre af at blive fortalt. Men find ud af, hvem du vil fortælle dem til, for det kan være fatalt at fortælle dem til den forkerte. Og ellers kan du altid ringe til os.”