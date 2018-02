Landmanden Laust rykkede til København for at blive psykolog: Mit liv er en kolossal intens affære

82-årige Laust Holst fra Grenaa havde boet og arbejdet hele sit liv på landet, da han som 56-årig flyttede til København og uddannede sig til psykolog. Det handler om at stige på det tog, der kører ind på den perron, hvor man tilfældigvis står, siger han om sit foranderlige liv

I den første halvdel af sit liv gik Laust Holst rundt med en sten i skoen. Den gav ham ingen vabler eller åbne sår, men blev bare ved med at trykke. Mange dage lagde han slet ikke mærke til stenen. Andre dage kunne den føles temmelig insisterende, men aldrig egentlig smertefuld. Først en dag for snart 30 år siden fik han rystet sine sko så godt og grundigt, at stenen faldt ud, og derefter blev hans gang på jorden meget lettere.