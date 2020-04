Skriv et brev og kom på museum

Kristeligt Dagblad og Enigma – Museum for post, tele og kommunikation – opfordrer alle til at finde pen og papir frem og skrive til hinanden. Måske især til dem, som i denne tid sidder alene

Engang skrev vi breve til hinanden. Den tradition vil Kristeligt Dagblad og Enigma – Museum for post, tele og kommunikation – sammen forsøge at genoplive i disse tider.

Avisen og museet opfordrer derfor alle til at finde pen og papir frem og skrive til hinanden. Måske især til dem, som sidder alene. Og museet beder om lov til at indsamle brevene og gøre dem til en kulturarvsfortælling om en tid, som vil fylde i fremtidens historiebøger.

Opfordringen lyder:

Skriv om din hverdag i en krisetid, og skriv om, hvad du savner. Fortæl om de værdier, du har fået særligt øje for. Måske fordi de er rodfæstet i det, du savner. Brug brevets langsommelighed til at fylde papiret med omtanke. Skriv i hånden eller på computer, men send det med posten. Der sidder helt sikkert en i den anden ende, der vil blive glad for at kunne hente et brev i sin postkasse.

Hvis man har lyst, kan man sende en kopi af brevet til Enigma, som indsamler alle breve. Disse vil med tiden blive til en museumsudstilling, som skal fortælle, hvad befolkningen tænkte og oplevede under coronakrisen. Og brevene vil indgå i museets permanente samling – som en fortælling til eftertiden.

Det er op til en selv, hvor anonym man ønsker at være, når man underskriver sit brev.

Skriv og send din brevkopi til: Enigma – Museum for post, tele og kommunikation, Øster Allé 1, 2100 København Ø. Museet kontakter dig efterfølgende, hvis dit brev skal indgå i en udstilling, så du kan give din tilladelse.

Tag gerne et foto eller skriv nogle linjer, og læg det på de sociale medier, når du skriver eller sender et brev. Brug gerne hashtagget #coronabrev. På den måde kan idéen spredes.