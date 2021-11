Syv år efter sin hjernerystelse venter Charlotte på at få det godt nok til, at hun frit kan skrive ting i kalenderen igen

Det skete i september 2014, mens Charlotte B. Sørensen holdt for rødt lys. Hun sad bag i en bil på Frederiksberg i København og havde lænet sig frem mellem forsæderne for at tale med sine søstre. Hun husker, at den ene søster pludselig sagde ”pas på”, fordi hun i bakspejlet så en bil nærme sig. Og så blev de påkørt.