Ti gode råd: Sådan omfavner du livet

Hvordan frigør man sig fra præstationskulturen og bliver bedre til at leve, elske og dø? Det har Jakob Holm skrevet en bog om med udgangspunkt i eksistentialismens tænkere. Her er hans egne ti eksistentialistiske leveråd

1. Forhold dig åbent til det at være menneske

En eksistentialist siger aldrig ”sådan er jeg”, men ”det er der mulighed for at blive”. For en eksistentialist sætter aldrig sig selv eller andre mennesker i bås.

2. Omfavn spændingerne i livet - og undgå at opløse dem

En eksistentialist ved, at evig harmoni er uopnåelig, fordi vi mennesker har et uudslukkeligt behov for altid at sætte vores frie vilje på spil igennem. Han/hun erkender menneskets mørke nuancer og tror ikke på, at mennesket kan perfektioneres – vi vil aldrig blive ét med verden.

3. Tag ansvar for din egen frihed – og andres

En eksistentialist skyder ikke skylden på andre, men former sit liv frit igennem bevidst handling. Man ser aldrig sig selv som et offer men spørger sig selv, hvordan man kan ændre betingelserne – og sin egen indstilling til dem.

4. Du bliver aldrig perfekt

En eksistentialist tager aldrig patent på sandheden. En eksistentialist gør ikke sig selv til en ydre ting, der skal optimeres og finpudses, men lever sit liv indefra og ud.

5. Erkend din skrøbelighed – og andres

En eksistentialist ved, at det er svært at være menneske, og man aldrig er lig med sine præstationer og sin performance. En eksistentialist finder hjem i verden ved at forholde sig til den med ydmyg taknemmelighed, ikke ved hjælp af styrke.

6. Kæmp for at blive autentisk og undgå at blive et ’man’

En eksistentialist ved, at døden venter til slut, og at livet derfor aldrig er noget at være bange for. Derfor tager man udgangspunkt i egne erfaringer, ikke den offentlige mening om dit og dat.

7. Grin lystigt af dig selv og livets absurde paradokser

En eksistentialist finder morskab i livets mange umulige modsætninger, for opløses kan de ikke, så der må grines. Der er ingen grundt til at tage sig selv og tanker om sig selv for højtideligt, for livet skal leves, ikke forstås.



8. Vær opmærksom på, hvad du fortæller om dig selv

En eksistentialist stiller altid kritiske spørgsmål til de historier, som vedkommende fortæller sig selv (om sig selv). Han omfavner handling som det vigtigste udtryk for frihed, ikke evnen til at finde ord.

9. Nyd din frihed - og lad være med at håbe på noget bedre

En eksistentialist er uendelig fri – materiel ejendom betyder intet, for friheden ligger ikke i at have succes, men i ens indstilling, og den har man altid mulighed for at ændre uanset hvor fattig, man så end bliver. Derfor er en eksistentialist ikke bange for at miste og håber ikke på noget bedre.

10. Mød verden - og undgå navlepillere

En eksistentialist piller aldrig i sin egen navle for at finde svar på noget, for det er i mødet med verden, at man bliver til, ikke i mødet med sig selv.

En eksistentialist kræver ikke svar af livet, men prøver at besvare de spørgsmål, som livet stiller i form af nye mennesker, lidelser, udfordringer etc. på bedst mulig måde.