Uhelbredeligt syge kan lære os at leve

I en ny bog fortæller 15 uhelbredeligt syge om, hvordan mødet med sygdom har ændret deres livssyn. En af dem er Pia Glavind, der har lært at sætte spørgsmålstegn ved sine egne overbevisninger for at finde den bedste vej i livet

Til et familiearrangement tilbage i 2013 hev en af gæsterne den dengang 46-årige Pia Glavind til side og gjorde hende opmærksom på hendes gule øjne. Hun gik til lægen, som konstaterede, at hun havde gulsot – og af frygt for, at gulsoten skyldtes galdesten, blev hun akutindlagt for at få foretaget diverse scanninger. Det viste sig at være kræft. Og da hun fik diagnosen, havde det for længst spredt sig til leveren og var nu uhelbredeligt. Pia Glavind har den sjældne kræfttype, som lægerne kalder en neuroendokrin tumor. De kalder den også en zebrasygdom, fordi der ikke er to patienter, der oplever sygdommen på samme måde. Hun ved derfor heller ikke, om hun lever en dag, et år eller mere endnu.

Blot seks år tidligere havde hendes 16-årige søn Daniel mistet sin far til kræft. Han fik diagnosen i januar og døde i april. Pia Glavind er opdraget i en ateistisk familie. Men lige i det øjeblik, hvor hun modtog scanningssvaret, blev hun alligevel vred på Gud.

Det er i orden at tage én forælder fra barnet, men at tage begge var simpelthen for meget. Hendes vrede var både intens og vedvarende, indtil hun besluttede sig for at ”kaste alt op i luften på ny”. Hun kunne ikke være vred på andre. Nej, hun måtte selv tage ansvar for sit liv.

”Jeg skal leve længst muligt. For min søns skyld, og fordi livet er skønt,” siger Pia Glavind, der i dag er førtidspensionist, men arbejder som selvstændig på nedsat tid.

Pia Glavind er en af de 15 medvirkende i ”Bogen om livet”, som blev udgivet i går. Den indeholder samtaler med uhelbredeligt syge, som deler ud af deres indsigter i livet. Stine Buje, der er forfatter til bogen, oplever, at vi ofte skal ud på kanten af livet, før vi for alvor er i stand til at prioritere at leve et liv, hvor vi bruger tid på det, som faktisk giver mening for os.

”Vi kan lære at leve et meningsfuldt liv allerede nu. Hvordan det skal ske, findes der ingen formel på. Det afgørende er, hvad der føles rigtigt og giver mening for hver af os. Det er det, som bogen skal inspirere os til at finde frem til, så vi ikke først ved livets afslutning indser, at vi kunne have brugt vores tid bedre,” siger Stine Buje.

Og hvorfor har Pia Glavind så valgt at fortælle sin egen historie? Hun vil gerne give sine tanker og erkendelser videre til andre.

”Gennem rejsen har jeg fundet ud af, at det, der er vigtigst for mig, er at skabe fred inden i mig selv og at ændre mine tankemønstre. Jeg kan ikke ændre min sygdom, eller hvad andre gør eller siger. Det er, som det er. Men jeg kan øge min bevidsthed og blive en mere glædesfyldt sjæl. For mig selv. Og for min søn,” siger Pia Glavind, og fortsætter efter en kort pause:

”Jeg erkendte med sygdommen, at hvis jeg vil nå at finde fred og slippe det, der ikke gør godt i mit liv, så er det altså nu, at det skal ske.”

Prisen for ikke at rydde op i sit sind og liv er høj, mener hun. Særligt hvis man først erkender det, når det er ved at være for sent.

”Jeg arbejder på, at jeg må finde ind på den vej, der skaber det mest glædesfyldte liv for mig. Kunsten er at vælge kærlighedens vej frem for frygtens vej,” siger hun og bemærker, at selvom det er et menneskeligt grundvilkår at frygte, vil hun ikke længere lade sig styre af den.

”Jeg har med min sygdom fået ryggen mod muren. Den ultimative frygt for de fleste mennesker er at dø. Jeg kan også blive bange for, hvordan det skal gå min søn, når jeg en dag er væk, eller om min kæreste bliver ved min side gennem hele forløbet. Den frygtfrekvens er altid tændt, men jeg har fundet ud af, at det gælder om at skifte kanal og tune ind på kærlighedens vej i stedet,” siger hun.