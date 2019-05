Mere konservative opdragelsesværdier er på vej mod en renæssance, viser en ny værdiundersøgelse. Det er sundt for børnene og kun naturligt, at nutidens komplekse samfund med øget eksistentiel utryghed får den yngre generation til at sætte større fokus på værdier som at have respekt for autoriteter og et mindre fokus på børnenes fantasi, siger forskere