Venner er hinandens vigtige livs- vidner

Ude i skolegården kunne man balancere på telefonpæle. Hvis man altså turde. Da Lene Kronborg og Lone Krogsgaard begyndte i børnehaveklassen på Gandrup Skole, kunne man tit møde de to ved pælene. Der var 16 børn i børnehaveklassen i 1976 i den lille by lidt nord for Limfjorden mellem Aalborg og Hals. De to var enige om, at de ikke turde gå på pælene. Mens de så på de andres leg, udviklede der sig et venskab, som foreløbigt har strakt sig over godt fire årtier. De beskriver hinanden som vennernes ven, men hvordan er det blevet sådan?