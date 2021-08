Vi er to mennesker, som i livet har svinget sammen. Som jazzmusik

Skuespiller Ghita Nørby og billedkunstner Nulle Øigaard har været venner, siden de blev født. Når deres 86 år lange venskab skal beskrives, er det, som om ord ikke rækker. Det gør minder og følelser til gengæld, og det er tydeligt at mærke, at de to aldrig har haft lyst til at undvære hinanden