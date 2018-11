Vi fik det bedste ud af min mors demens

Da journalist og antropolog Ina Kjøgx Pedersens mor fik en demenssygdom, prøvede de at leve med det fra dag til dag i en række serielle nu’er i stedet for at fokusere på de negative sider af tilstanden

Da Doris Pedersen blev begravet fra Sønderho Kirke på Fanø den 3. august 2016, blev der uddelt et salmehæfte med et fotografi på forsiden. Oven over teksten til ”Den signede dag med fryd vi ser” står Doris Pedersen i hvid skjortebluse, sorte slacks og ravkæde ved sit spisebord, der er fint dækket op med vinglas med sølvkant, kaffefiltre i en blå margretheskål, stearinlys i messingstager og to fade med wienerbrød.

Billedet er taget af hendes datter, Ina Kjøgx Pedersen, der kom på besøg en sen eftermiddag i august 2015. Moderen havde dækket op til syv, men sagen var, at der ikke skulle komme gæster. Og at dem, hun havde dækket op til, sine forældre og søskende fra hendes fødeby, Darum, sydøst for Esbjerg og hendes mand, ikke længere var i de levendes verden.

”Det var en stjerneopdækning. Det var egentlig atypisk for hende, for hun ville aldrig som her lægge en dug på, der ikke gik helt ud til kanten, så man kunne se plasticunderlaget. Men der kom sådan en fandenivoldskhed ind, at ’nu er det den dug, jeg har’, og det så fantastisk ud alligevel,” siger Ina Kjøgx Pedersen.

Hendes mor blev i 2014 diagnosticeret med demens-sygdommen Lewy body. Den er beslægtet med Parkinsons sygdom og kommer blandt andet til udtryk ved, at den syge ser syner. I Doris Pedersens tilfælde var det i form af små børn, familiemedlemmer og hunde og katte, der kom og gik i hendes hus i Sønderho på sydspidsen af Fanø. Væsner, som ingen andre end hun kunne se.

Synerne var et af de første tegn på, at noget ikke var, som det plejede, fortæller journalist, forfatter og antropolog Ina Kjøgx Pedersen i sin bog, ”Drengen, der blev væk. Mor, mig og demensen”, der netop er udkommet på forlaget Gyldendal. Bogen har mange lag og nuancer: Der er en bevægende og barsk, men også livsbekræftende skildring af forløbet med moderens sygdom. Dertil kommer faglig viden om demenssygdom og interviews med psykologer, erindringsforskere, neurologer, antropologer og andre pårørende og samtaler med moderens naboer, familie og venner. Den røde tråd er den logbog, som Ina Kjøgx Pedersen begyndte at føre tidligt i forløbet.

Doris Pedersen gav sit samtykke til bogen, men hvad ansporede hendes datter i dette arbejde?

”Min bedstefar, min mormor, min mors fætter på sin fars side og min mors faster fik alle demens, så jeg er vokset op med, at det er en del af hverdagen, og at det ikke var noget, der blev gjort væsen af,” siger Ina Kjøgx Pedersen.

Hun har dækket op med kaffe og wienerbrød, men kun til to, på spisebordet i forældrenes hus i Sønderho, som hun har arvet. Her boede hun i perioder, mens moderen var syg, hun har skrevet bogen her og er her ofte som denne grå og disede novemberdag sammen med sin mand, Morten. Moderens lille hund, Sif, som bor hos en bekendt på Fanø, fordi parret ikke må have hund i lejligheden hjemme i København, er på besøg og har lagt sig til rette på mit skød.

Det var også her, at Ina Kjøgx Pedersen en aften i december 2013 læste på nettet, at der havde været et stort G8-topmøde i London om demens. Den daværende britiske premiereminister David Cameron, der var mødeleder, udtalte, at ”uanset om vi befinder os i London eller Los Angeles, i indiske landområder eller japanske forstæder, er det her en sygdom, der stjæler liv. Den smadrer familier, den knuser hjerter”.

”Det blev jeg lidt pikeret og forbløffet over. Det var ikke rigtigt, at det skulle være så meget nede i et sort hul, at man skal bruge så voldsomme metaforer. Det havde ikke rigtig noget med os at gøre, tænkte jeg. Og da jeg først begyndte at lægge mærke til, hvordan der blev talt og skrevet om demens, stødte jeg på den samme retorik andre steder: Der kom en flodbølge af demens, nu var hun væk, nu var han væk – alt det der.”

”Vores historie er sådan, at jeg følte et ansvar over for mine forældre for at følge dem til dørs. Jeg var et barn, der fik rigtig meget opmærksomhed, fordi intet måtte ske mig. Mine forældre havde nemlig den meget store skygge hvilende over deres liv, at de mistede to små sønner. De sygnede begge hen ni-ti måneder gamle og døde, og ingen kunne finde ud af, hvad der var årsagen.”

”Det ansvar betød, at jeg var nødt til at være her. Jeg kan godt lide at være hjælperen, når jeg kan gøre noget praktisk. Men før det begynder at lyde selvopofrende, skal jeg være ærlig og sige, at mit professionelle blik også blev vakt. Jeg kom til at se det som både en personlig og faglig udfordring. Jeg ville gerne tale op imod de sorte billeder og prøve at gribe chancen for fra første hold at studere, hvordan hverdagen er med denne tilstand. Og så kom bogen ind i billedet.”

Ina Kjøgx Pedersen fulgte sin mor til læge, hukommelsesklinik, undersøgelser og operation på sygehus og var tovholder for kontakten med hjemmepleje og plejehjem og varetog hendes økonomi – moderen udnævnte hende tidligt i forløbet til sin sekretær – frem til den dag i juli 2016, da Doris Pedersen døde, 82 år, på et plejehjem, svækket af den kræftsygdom, der stødte til året forinden. Ina Kjøgx Pedersen var der på moderens præmisser, og skønt det ikke altid var lige nemt at afkode hendes adfærd, viste den sig ofte at give god mening som i eksemplet med borddækningen.

”Hun fortalte mig, at hun havde ønsket sig en stor børneflok. Hun ville egentlig have uddannet sig, men så blev hendes svigerfar syg og bad min far om at overtage hans smedeforretning her i Sønderho. På det tidspunkt var mine forældre på vej ud i deres ungdomsliv i København, men så var det hende, der sagde: Lad os gøre det. Der har hun nok set for sig, at hun fik den der storfamilie, der rendte ud og ind ad dørene og fyldte huset med liv. I stedet blev det sådan, at der kom alle mulige andre, naboer, kunder, kolleger og min fars musikervenner, og så begyndte mine venner også at komme. Så det korte af det lange er, at hun har været vant til at holde bord.”