Vi har glemt, at mennesker er motiveret af meget andet end penge

Kontrol, overadministration og bureaukrati har ædt sig så meget ind på den offentlige sektor, at der er opstået stor mistillid mellem de ansatte og arbejdsgiverne. De sammenbrudte overenskomstforhandlinger er et symptom på meget mere end løn og arbejdstid, mener iagttagere, der taler om en tillidskrise

Officielt nærmer vi os en storkonflikt, der vil lamme det offentlige Danmark på grund af uenighed om løn, arbejdstid og fredning af frokostpausen. Men når det er kommet så vidt, at disse traditionelle arbejdsmarkedsspørgsmål ikke endnu er løst ved forhandlingsbordet, skyldes det, at der er langt mere på spil.

Det handler om tillid eller mangel på samme, og det er den dybereliggende årsag til, at stat, regioner og kommuner på den ene side og 750.000 offentligt ansatte på den anden, står stejlt over for hinanden, mener flere iagttagere.