Kurt Videbæk var seks år, da han blev sendt på kostskole for blinde og svagtseende børn, langt væk fra sit hjem. Skoletiden er næsten forsvundet fra hans minder, for Kurt ville bare væk og have et almindeligt liv. I dag er han blind og dybt taknemmelig, for i kraft af sin egen modgang og stærke tro har han hjulpet tusindvis af andre med ondt i sjælen