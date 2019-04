Henrik Nannestad Jørgensen, der sidder i Det Etiske Råd, er skoleleder på Henriette Hørlücks Skole i Odense. For ham er noget af det væsentligste i livet, at man bidrager til at bære hinanden gennem dagene. Selv er han taknemmelig over hver dag at blive grebet og båret gennem dagene af mennesker omkring ham