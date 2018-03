Da 61-årige Mette mistede sin mand, tog datteren et kamera i hånden og begyndte at filme

Da Mette Hannibal pludselig mistede sin mand, begyndte hendes liv forfra. I dagene efter dødsfaldet samlede datteren Cille Hannibal sit kamera op og begyndte at filme sin mor og sorgens forskellige udtryk. Det blev til dokumentarfilmen ”Den nat vi faldt”, som netop har haft premiere

Sneen daler uden for vinduet og lander som små fjer på træerne i den lille have mellem husene på ydre Østerbro i København. Lyset strømmer ind ad vinduerne, det særligt hvide lys, når det sner. Det var her, 61-årige Mette Hannibal flyttede hen, efter at hun i 2014 pludselig mistede sin mand gennem 16 år.

Sorgen og bearbejdelsen af mandens pludselige død skildres i filmen ”Den nat vi faldt”, som i torsdags havde premiere på dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX. Mandens død kom som et chok for Mette Hannibal, og i et forsøg på at finde en mening med det hele samlede Mette Hannibals datter Cille sit kamera op og begyndte at filme sin mor.