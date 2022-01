Vis mig dit hjem, og jeg skal fortælle dig, hvem du er

”Kender du typen?”, ”Hammerslag” og ”Hjem til forvandling”. Blot et lille udsnit af de tv-boligprogrammer, som danskerne tilsyneladende ikke kan få nok af. I hvert fald bliver gamle som nye boligprogrammer i disse år ved med at udgøre en ikke uvæsentlig del af sendefladen på dansk tv. Også her i det nye år, hvor der lige nu efterlyses deltagere til TV 2-programmet ”Nybyggerne”, der på ottende år præmierer vinderne af tv-konkurrencen med et helt nyt hus, de selv har bygget om.