Liv som husmor og hustru i IS giver fire års fængsel

Efter at have set en video, som lovede fred, idyl og legende børn i gaderne, rejste en i dag 33-årig kvinde i august 2014 fra Herlev ved København til Raqqa i Syrien. Her blev hun af Islamisk Stat indlogeret forskellige steder, inden hun blev gift med en mand.

Han arbejdede som fysioterapeut på byens hospital - var ikke kriger, som flere af de andre mænd - og så havde han hjulpet en lille pige, der var blevet såret under et bombeangreb i byen.

Den 33-årige kvinde fortæller onsdag i Retten på Frederiksberg sin historie over for dommer Peter Brund ved at besvare en række af spørgsmål fra specialanklager Søren Harbo og sin forsvarsadvokat Amalie Starch.

Kvinden har valgt at lægge alle kort på bordet og erkende sig skyldig i anklager om at indrejse ulovligt i en konfliktzone og om at fremme en terrororganisations virksomhed. Og efter at have forklaret sig i et par timer er rettens dom klar.

- Thi kendes for ret. Tiltalte straffes med fængsel i fire år. Tiltalte skal betale sagens omkostninger, lyder det fra Peter Brund.

Kvinden er den sidste af tre kvinder, som blev hentet hjem fra Al Roj-lejren sammen med 14 børn i oktober 2021. De tre kvinder blev straks efter ankomsten varetægtsfængslet, og to af dem er blevet dømt. Også de fik fire års fængsel.

I retten fortæller kvinden hele historien om sit ophold i Syrien. Det er gribende. Hun fortæller om, hvordan hun til sidst fik overtalt sin mand til at lade hende og børnene gå, og hvordan de blev hentet af to mænd og kørt gennem ørkenen.

- Ham den ene, han var klam. Ej, det er pinligt sige, men jeg tror, at jeg var tæt på at blive voldtaget. Heldigvis så skete der ikke noget, forklarer kvinden i retten.

Menneskesmuglerne kørte i maj 2017 kvinden og de to små børn nordpå mod den tyrkiske grænse. Her kom de først i den frie syriske hærs varetægt. Derefter blev de overgivet til de kurdiske YPG-styrker.

I otte måneder sad kvinden i fængsel. I en celle sammen med sine børn.

Efter opholdet i fængslet blev kvinden og børnene flyttet til Al Roj-lejren, hvor de opholdt sig, indtil de danske myndigheder i oktober 2021 hentede dem hjem.

Inden dommer Peter Brund traf afgørelse, fortalt hun om sine drømme om fremtiden.

- Lige nu er det bare at blive forenet med mine børn. Vi har været så meget igennem, så nu vil jeg bare være sammen med dem.

Kvinden overvejer, om hun vil anke onsdagens dom til Østre Landsret for at få nedsat straffen.

