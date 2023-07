Livløs mand fundet i Limfjorden: Formentlig 66-årig fra Læsø

En mand blev lørdag aften fundet druknet i Limfjorden ved Limfjordsbroen mellem Aalborg og Nørre Sundby.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Der formodes at være tale om en 66-årig mand fra Læsø, fortæller vagtchef René Kortegaard.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at han er død ved en ulykke. De nærmere omstændigheder kender politiet dog ikke.

Liget skal endeligt identificeres søndag. Det sker ved hjælp af den pågældende mands pårørende, som altså er underrettet om ulykken.

Når en afdød bliver fundet, og hvis politiet har en formodning om, hvem personen er, men ikke umiddelbart kan fastslå identiteten med sikkerhed, er det almindelig praksis, at pårørende hjælper med at be- eller afkræfte identiteten.

Anmeldelsen om, at en livløs person var fundet i Limfjorden, blev modtaget hos politiet lørdag klokken 20.44.

/ritzau/