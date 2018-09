Her er historierne om de allervigtigste spørgsmål i livet

Velkommen til særudgaven af e-avisen med alt det bedste fra Liv&Sjæl

Mens nyhedsstrømmen er fyldt med store og vigtige spørgsmål om storpolitik, skat, velfærdsydelser og klimaforandringer, kan du i Kristeligt Dagblads Liv&Sjæl-sektion læse om de spørgsmål, der for alvor betyder noget. Nemlig de der vedrører os selv og vores nærmeste som mennesker. De relationer, vi har til hinanden, og det vi hver især kæmper med i livet. For nok lever vi danskere en individualiseret kultur og sekulariseret tid, men når det kommer til stykket, er det dybest set de samme spørgsmål, mennesker tumler med – og for mange er der svar at hente i troen.

I moderne menneskers liv er der meget, man skal. Motionere, spise sundt, drikke med måde og holde sig fra tobak. Og nå ja, passe arbejde, familie og engagere sig i børnenes skolegang, ligesom det er vigtigt at udstråle overskud. Træk vejret, lad være med at gå ned med stress, og var det ikke også noget med yoga for at undgå udbrændthed og spændinger? De mange krav og forventninger slider på mange mennesker, og selvom danskerne ifølge mange undersøgelser er blandt de lykkeligste i verden, kniber det ind i mellem med livstilfredsheden.

Måske fordi vi kigger de forkerte steder efter svar, når vi søger meningen med livet? I stedet for (kun) at lytte til styrelser, selvhjælpsbøger og de seneste sundhedstrends, skal man måske rette opmærksomheden mod andre stemmer. Her i tillægget får læseren tre filosoffers bud på, hvordan man skaber det meningsfulde liv. Og blandt rådene er hverken vegansk mad eller endnu et weekendkursus i mindfulness.

Liv&Sjæl er en fast vending i det danske sprog. Ifølge ordbogen betyder det ”med stor begejstring og energi”, og det er ganske dækkende for redaktionens tilgang til stoffet. Mennesker betror avisen og dens læsere deres inderste tanker og dybeste sår, og det er en stor ære og med stor ydmyghed, at journalisterne uge efter uge formidler disse historier videre til en stor skare af læsere, der måske kan bruge det i deres eget liv. Til spejling og inspiration.

Men Liv&Sjæl er ikke alene en fast vending i det danske sprog, men også to nøgleord, der gennemsyrer artiklerne. Når børn og børnebørn er bekymrede over, at et ældre familiemedlem fortsat kører bil, handler det i høj grad om livet, som det leves – om menneskelige relationer. Og når en ung enke seks år efter sin mands død tumler med tabet og spørgsmålet om, hvordan hun lever videre med ægtefællen i sin erindring, er det i høj grad også et sjælespørgsmål.

Hør Charlotte Bork Høvsgaard, som du kan møde i Liv&Sjæl-tillægget, fortælle, hvorfor hendes have betyder noget særligt for hende:

I tillægget her har redaktionen samlet nogle af de bedste artikler, der har været bragt inden for de seneste par år. Du kan læse historier om mennesker, som for eksempel børnefamilien fra Kolding, der føler sig klemt. Med to små børn og et almindeligt travlt familieliv med to fuldtidsjobs, var det en sandwich, der var for stor at gabe over, da begge Dorte Tonnesens forældre blev syge og krævede hjælp. For hende, der var spændt ud mellem hensynet til egne børn og svage forældre, krævede det til sidst en erkendelse. Hun var først og fremmest nødt til at prioritere sin egen lille familie. Det var en svær beslutning, og i artiklen fortæller hun modigt om den pris, hun har betalt.

Som læser kan du også møde den unge mor, der fortæller om sin alkoholiserede far og nu spekulerer over, hvordan hun til sin tid skal fortælle sit eget barn om dets morfar.

Hjerneforsker Peter Lund Madsen, der nærmer sig de 60 år, har det godt med at blive ældre – bortset fra at døden rykker nærmere, og man med hans egne ord ikke ser så godt ud længere. Men som han påpeger, har hvert tiår sine egne plager: I 20’erne leder man efter en kæreste og tvivler på egne evner. I 30’erne har man travlt med børn og karriere, og i 40’erne rammes nogen af midtlivskrisen. Men med alderen får man mere selvtillid, mener han.

Et lidt andet perspektiv på alder anlægger sogne- og hospitalspræst Preben Kok. I interviewet med ham taler han om en livsbue, hvor mennesker først har en opadstigen og siden stiger ned for at ældes med visdom og kløgt. Men mange moderne mennesker fortsætter ifølge ham i en fortsat opadstigen med det resultat, at mange ældre bliver forpustede i både bogstaveligste og overført forstand, når de på mountainbiken jagter evig ungdom og udødelighed. Ifølge Preben Kok bliver det et halvt liv, hvis ikke man tør tage en naturlig nedstigning, hvor man sidst i livet er gammel og vis og dermed rede til at give sin visdom videre

God fornøjelse.

Karin Dahl Hansen, redaktør for Liv&Sjæl