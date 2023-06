Livstid til to mænd for lejemord begået i København

To mænd idømmes fredag fængsel på livstid for drabet på en 27-årig mand fra bandemiljøet i København i december 2021.

Dommen er afsagt af Københavns Byret. Retsformanden kalder forbrydelsen "en kynisk likvidering". Nævninger og juridiske dommere er enige om resultatet, siger han.

Den ene dømte, den 23-årige svensker Youssef Bahram, kom rejsende til København for at begå drabet,som fandt sted ved cafeen Kaffehuset på Nørrebro. Kaffehuset er et tilholdssted for grupperingen NNV, som offeret var knyttet til.

Den anden, 21-årige Sanwal Riaz Ahmad, deltog ifølge byretten i forbrydelsen. Blandt andet installerede han den tilrejsende i en lejlighed og skaffede ham en mobiltelefon. Sammen foretog de rekognoscering flere dage før drabet.

Dommen følger det krav, som specialanklager Andreas Christensen er kommet med.

- Drabet var forudbestilt, og det blev begået af en lejemorder, der kom hertil alene for at udføre det, har han sagt i sit afsluttende indlæg.

- Det har karakter af en likvidering. En mand står intetanende på et gadehjørne og er helt uforberedt, har han påpeget.

Byretten finder, at drabet blev udført efter instruks af en mand, der kaldes RW, og som er efterlyst.

Begge de dømte har på stedet anket til landsretten. De vil frifindes, lyder det fra deres forsvarere, Stefan Jørgensen og Henrik Stagetorn.

Forbrydelsen blev begået i myldretiden, klokken 16.30. På nært hold blev der af en mand iført hætte og regnjakke affyret fire skud mod såvel den 27-årige, der mistede livet efter at være blevet ramt i ryggen, som mod en anden, der dog ikke blev ramt. Også et femte skud blev løsnet.

Straffen skyldes altså såvel drab som drabsforsøg.

Kun godt 20 minutter senere blev den svenske statsborger anholdt. Han havde 24 krudtpartikler i ansigtet. Pistolen var blevet gemt af vejen i noget buskads.

I alt fem mænd har været tiltalt i sagen. Tre er blevet frifundet for drab og drabsforsøg. De har ligesom Sanwal Riaz Ahmad sagt, at de troede, at de deltog i en forberedelse af en hashforretning.

Svenskeren har forklaret, at han var kommet til København for at købe en pistol.

To af de mænd, der er frifundet for drab, er dømt for hash og skunk, hvilket de har indrømmet. Den ene håndterede 58 kilo hash, mens den anden lå inde med 600 gram.

Anklagemyndighedens påstand om, at nedskydningen var led i et opgør mellem to kriminelle grupper, er blevet afvist af retten.

Ifølge politiet blev den blodige begivenhed hævnet ved et skyderi dagen efter i en frisørsalon i Rødovre. Her mistede en 17-årig dreng med bulgarsk baggrund livet. I den sag er to mænd netop blevet tiltalt, har anklagemyndigheden fredag oplyst.

