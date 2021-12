Seth Sethsen vil prøveløslades efter 36 års fængsel, men Kriminalforsorgen mener ikke, at han samarbejder.

Livstidsfange kæmper for prøveløsladelse efter 36 år

I 1985 skød og dræbte Seth Sethsen Nielsen en taxachauffør i hans hyrevogn i Albertslund. Han har nu siddet i fængsel i 36 år.

Torsdag sidder han i retssal 4 i Østre Landsret med sin advokat Henrik Stagetorn, som argumenterer for, at det er på tide, at Seth Sethsen bliver prøveløsladt.

På den anden side sidder advokat Camilla Skadborg, der møder i retten for Kriminalforsorgen.

- Jeg mener ikke, det er tilrådeligt at prøveløslade Seth Nielsen. I mange år har han nægtet at samarbejde med Krminalforsrogen og mange andre. Det betyder også, at man ikke løbende har kunne give ham flere frihedsmuligheder, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den dengang 30-årige Seth Sethsten blev få dage efter drabet anholdt. Han erkendte at have dræbt taxachaufføren Kurt Gaarn-Larsen.

Men de to dræbende skud blev ifølge hans forklaring affyret ved et uheld, da der opstod tumult i forbindelse med det røveri, han ville begå.

Seth Sethsen har siden 1985 siddet bag tremmer – i 36 år.

Den nu 66-årige Seth Sethsen har flere gange søgt om at blive løsladt. Det seneste forsøg blev, som de foregående, afvist af Kriminalforsorgen. Seth Sethesen har derfor indbragt sagen for retten.

Retten i Glostrup afviste i maj en løsladelse, og nu skal Østre Landsret så afgøre sagen.

Camilla Skadborg, kredser især omkring det mentale aspekt.

- Kriminalforsorgen vurderer, at der er behov for en retsmedicinsk vurdering. Der er gentagne gange blevet observeret mentale sygdomssymptomer, siger hun.

Seth Sethsen har nægtet at lade sig mentalundersøge.

Camilla Skadborg pointerer, at Seth Sethsen to gange under sin afsoning har været indlagt på psykiatriske afdelinger.

Fra Kriminalforsorgens side er der ikke blevet gjort nok for at prøveløsladelse Seth Sethsen, argumenterer Henrik Stagetorn

Han tilføjer, at der snart må ske noget.

- Det er ikke noget, der tyder på, at han er sindssyg. Nu må der altså ske en prøveløsladelse, og det forekommer mig helt uforståeligt, hvorfor det skal trække ud i sådan et omfang, siger Henrik Stagetorn.

Seth Sethsen forklarer sig under retsmødet meget kort.

- Det passer ikke, at jeg ikke har samarbejdet, lyder det blandt andet fra ham.

Det bliver afsagt kendelse 23. december.

/ritzau/