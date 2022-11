Som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation repræsenterer Lizette Risgaard 1,3 millioner lønmodtagere.

Lizette Risgaard snupper en periode mere i spidsen for fagforbund

Lizette Risgaard er tirsdag blevet genvalgt som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Hun fortsætter dermed som formand for 1,3 millioner lønmodtagere, der er organiseret i FH's 65 medlemsforbund.

Det skriver FH i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Lizette Risgaard har stået i spidsen for FH, siden forbundet blev stiftet i 2018. Det skete ved en fusion mellem daværende LO og FTF.

Inden da var hun formand for LO fra 2015 til 2018.

- Vi har meget at være stolte af de sidste fire år, siger Lizette Risgaard i meddelelsen.

- Det drejer sig blandt andet om retten til tidlig pension, forhøjet dagpengetillæg og alle trepartsaftalerne, der holdt hånden under både lønmodtagere og virksomheder under coronaen.

- Men vi har meget mere at kæmpe for, og her står blandt andet grøn omstilling, vores velfærdssamfund og livslang uddannelse på dagsordenen.

Lizette Risgaard blev genvalgt som formand uden modkandidater. Det skete på FH's kongres, som afholdes på Frederiksberg.

Også de to næstformænd i FH fortsætter. Der er tale om Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund, som begge er blevet genvalgt.

FH er en paraplyorganisation. Den omfatter blandt andet fagforeningerne 3F, Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Metal.

Det er primært lønmodtagere med erhvervsfaglige uddannelser samt korte og mellemlange videregående uddannelser, der er organiseret under FH.

Førstnævnte gruppe var frem til 2018 primært organiseret i fagforbund under LO, mens blandt andet lærere, sygeplejersker og politibetjente var organiseret under FTF.

/ritzau/