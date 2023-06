Lizette Risgaard stopper i Nationalbankens repræsentantskab

Tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard er stoppet i Nationalbankens repræsentantskab.

Det skriver mediet Finans.

Nationalbanken bekræfter over for mediet, at Risgaard ikke længere er i repræsentantskabet, men ønsker ikke at uddybe årsagen.

Nationalbankens Repræsentantskab er den øverste besluttende myndighed i Nationalbanken.

Risgaard var ellers valgt til repræsentantskabet frem til marts 2026, skriver Finans. Hun siger selv til mediet, at hun er stoppet som en "naturlig konsekvens" af, at hun ikke længere er formand for FH.

- Denne post har jeg været udpeget til som FH's formand. Det er jeg ikke længere, så den naturlige konsekvens heraf er, at jeg trækker mig, så den kommende FH-formand får muligheden for at blive udpeget, siger hun.

I Nationalbankens repræsentantskab sidder nu blandt andet folketingsmedlemmer, direktører og andre fagforeningsformænd.

Medlemmerne er udpeget af regeringen, folketinget og repræsentantskabet selv.

Som følge af hendes exit fra FH er Risgaard også stoppet i en række andre tillidshverv. Der er blandt andet tale om Det Økonomiske Råd og Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), skriver Finans.

30. april trak Lizette Risgaard sig som formand for FH. Det skete, få dage efter at otte mænd i Ekstra Bladet og Berlingske anklagede hende for grænseoverskridende adfærd.

Morten Skov Christiansen blev efterfølgende udpeget som fungerende formand for FH.

7. september skal FH finde en ny formand på en ekstraordinær kongres.

Advokatfirmaet Kromann Reumert er i gang med en undersøge om Risgaard. Undersøgelsen ventes færdig efter sommerferien.

